الموعد والتشكيلة المتوقعة لمباراة البرتغال وبلجيكا

إسبانيا – تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية الإسبانية، الذي سيحتضن موقعة البرتغال وبلجيكا في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت غرينيتش.

ووفقا لموقع “thehardtackle”، فمن المنتظر أن يعتمد مدربا المنتخبين على التشكيلتين التاليتين:

البرتغال (4-3-3)

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: روبن دياز، وبيبي، ونيلسون سيميدو، ورافائيل غيريرو.

في خط الوسط: دانيلو بيريرا، وريناتو سانشيز، وجواو موتينيو.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، وبرناردو، وديوغو جوتا.

بلجيكا (3-4-2-1)

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ديدريك بوياتا، وتوبي ألديرفايلد، ويان فيرتونخين.

في خط الوسط: أكسيل فيتسل، يوري تيليمانس، وتوماس مونييه، وثورجان هازارد.

في خط الهجوم: كيفين دي بروين، إيدين هازارد، وروميلو لوكاكو.

ويلاقي الفائز من مواجهة البرتغال وبلجيكا، في الدور ربع النهائي، منتخب إيطاليا الذي تأهل على حساب نظيره النمساوي، بفوزه عليه 2-1.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل مواجهة البرتغال وبلجيكا، ستقام مباراة أخرى ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أوروبا، تجمع بين هولندا والتشيك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، حسب توقيت مكة المكرمة.

المصدر: “thehardtackle”

Share and Enjoy ! 0 Shares