النفط يسجل أعلى سعر له من تشرين الأول عام الفين وثمانية عشر

النفط يسجل أعلى سعر له من تشرين الأول عام الفين وثمانية عشر

فيينا – سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا جديدا لتتخطى عتبة الستة وسبعين دولارا للبرميل الواحد.

وأدت أجواءُ التفاؤل التي سادت المجالين التجاريَ والاقتصادي وازديادَ الطلب على النفط الى ارتفاع ِ أسعاره للأسبوع الخامس على التوالي، ليصل سعرُ برميل برنت الى أكثرَ من ستةٍ وسبعين دولارا للبرميل، بارتفاع ٍ بلغ ثمانية َ عشر سنتا في حين وصل خامُ تكساس الخفيف الى أربعةٍ وسبعين دولارا، وهي اعلى أسعار يبلغها النفط منذ تشرين الأول من العام الفين وثمانية عشر.

ورجح خبراءُ نفطيون بان تواصل أسعارُ النفط في السوق العالمية انتعاشَها في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل انخفاض ِ الكميات المخزونة وازديادِ الطلب على السلع الاساسية في معظم دول العالم.

وكالات

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