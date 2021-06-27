إنجلترا – وضع النمساوي ساشا كلايدجيتش حدا للرقم القياسي لنظيره الإيطالي، في الحفاظ على نظافة شباكه خلال اللقاء (2-1) الذي جمعهما امس في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ونجح منتخب إيطاليا في الحفاظ على نظافة شباكه منذ أكتوبر 2020، وعلى مدار 1168 دقيقة، ليحطم بذلك الرقم القياسي العالمي السابق والذي كان مسجلا أيضا باسم “الأتزوري – Squadra Azzurra، في عهد الحارس الأسطوري دينا زوف.

وقطع المهاجم ساشا كلايدجيتش هذه السلسة الرائعة لمنتخب إيطاليا، عندما هز شباكه في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

وحقق منتخب إيطاليا فوزا صعبا على نظيره النمساوي (2-1)، في هذه المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، وخرج بعدة أرقام قياسية.

وأشار الحساب الرسمي لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم على موقع “تويتر” إلى أن منتخب إيطاليا سجل رقما قياسيا جديدا بتحقيقه الفوز الـ12 على التوالي، متخطيا بذلك رقمه القياسي السابق الذي سجله خلال عام 2019 برصيد 11 انتصارا متتاليا تحت قيادة مديره الفني الحالي أيضا روبرتو مانشيني.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن منتخب إيطاليا حطم رقمه التاريخي أيضا بأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، برصيد 31 مباراة دون هزيمة، وصمد رقمه القياسي السابق منذ عام 1939.

وحقق “الأتزوري” 26 انتصارا مقابل 5 تعادلات، وسجل لاعبوه خلالها 83 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة بينما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

كما كشفت شبكة “أوبتا”، أن 3 لاعبين شاركوا من على مقاعد البدلاء تمكنوا من التسجيل في الأشواط الإضافية لأول مرة في التاريخ سواء ضمن بطولة اليورو أو كأس العالم، بعدما سجل الثنائي الإيطالي فديريكو كييزا وماتيو بيسينا هدفي بلادهما، وكالايدجيتش هدف النمسا الوحيد.

ووفقا لشبكة “أوبتا”، إن إيطاليا لم تخسر في آخر 13 مباراة لها مع النمسا في جميع المسابقات، منذ خسارتها في اللقاء الودي (1-2) في ديسمبر 1960، وهذه المباراة الأولى بين المنتخبين منذ تعادلهما الودي (2-2) في أغسطس 2008.

بينما ذكرت شبكة “سكواكا”، أنه منذ عام 2000، نجح منتخب إيطاليا في الوصول إلى الدور ربع النهائي 5 مرات من أصل آخر 6 مشاركات لها في بطولة أمم وروبا.

وسيكون منتخب إيطاليا في الدور ربع النهائي لـ”يورو 2020″، يوم الجمعة المقبل، في ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي بلجيكا والبرتغال، يوم الأحد، على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.

المصدر: وكالات

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