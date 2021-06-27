ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن خالد المشري كشف نوايا جماعة “الإخوان” الإرهابية خلال الفترة المقبلة، محذرًا من إمكانية عودة التفجيرات والعمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

امغيب أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن الإخوان يرفضون أي شخصية مناهضة لهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار امغيب إلى أن “الإخوان” التي جلبت المحتل إلى ليبيا، سترفض أي شخصية لا تنتمي لتيارها الظلامي خلال الانتخابات المقبلة، وسيعملون على محاولة تأجيل الانتخابات عبر شخصيات تنتمي لفكرهم في اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما وشدد على أنه لا خيار سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا 24 ديسمبر المقبل.

وحذر من أن الإخوان وحلفاءها يمكن أن يدفعوا ليبيا للمربع الأول بالعودة إلى مستنقع الفوضى، مثلما حدث عقب انتخابات برلمان جديد في 2014، مضيفًا: “الرأي العام الليبي يرفض بكل شدة تيار الإخوان، وأي وجود لهم في السلطة خلال الفترة المقبلة”.

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