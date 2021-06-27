ليبيا – قام فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجنائية في جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة داخلية الوحدة بزيارة للمنطقة الجنوبية للفصل والتحقيق في قضايا خاصة بجرائم الأسلحة.
فريق إدارة المختبرات والأدلة الجنائية قام بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بفحص وإعداد تقارير فنية من قبل الفريق المختص والانتهاء من الكشف والفحص لعدد 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة، وإعداد تقارير فنية من قبلهم.
هذا وشارك بعض المتدربين من مكتب المختبرات والأدلة الجنائية “قسم الأسلحة والذخائر” في هذا العمل، فكان بمثابة ورشة عمل للمتدربين داخل مكتب المختبرات والأدلة الجنائية فرع الجنوبية.
وزارة الداخلية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات رئيس جهاز المباحث الجنائية بطلب من رئيس النيابة العامه سبها.
يُشار إلى أن أعمال الفحص وإعداد التقارير استمرت طيلة أربعة أيام.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.