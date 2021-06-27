ليبيا – قام فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجنائية في جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة داخلية الوحدة بزيارة للمنطقة الجنوبية للفصل والتحقيق في قضايا خاصة بجرائم الأسلحة.

فريق إدارة المختبرات والأدلة الجنائية قام بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بفحص وإعداد تقارير فنية من قبل الفريق المختص والانتهاء من الكشف والفحص لعدد 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة، وإعداد تقارير فنية من قبلهم.

هذا وشارك بعض المتدربين من مكتب المختبرات والأدلة الجنائية “قسم الأسلحة والذخائر” في هذا العمل، فكان بمثابة ورشة عمل للمتدربين داخل مكتب المختبرات والأدلة الجنائية فرع الجنوبية.

وزارة الداخلية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات رئيس جهاز المباحث الجنائية بطلب من رئيس النيابة العامه سبها.

يُشار إلى أن أعمال الفحص وإعداد التقارير استمرت طيلة أربعة أيام.