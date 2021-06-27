ليبيا – دشنت مكاتب الإدارة الانتخابية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين عملية تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي تم تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع بها، وذلك بكافة ربوع ليبيا، استعدادًا لفتح سجل الناخبين خلال الأيام القادمة.

المفوضية قالت عبر موقعها الرسمي إنها انتهت من عملية تركيب اللوحات في مكاتب الإدارة الانتخابية في كل من: زليتن وطبرق واجدابيا ومصراتة وترهونة- مسلاتة؛ بالإضافة إلى تركيب لوحات إرشادية للمراكز المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز التي سيتم التسجيل بها لأجل استخراج بطاقة الناخب.

ونوهت المفوضية للمواطنين بإنه سيتم نشر أسماء وأرقام مراكز الانتخاب على صفححات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الخاصة بمكاتب الإدارة الانتخابية في نطاق مدنهم؛ للتعرف على أسماء المراكز الجديدة.