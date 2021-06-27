ليبيا – شرعت ملاكات الشركة العامة للكهرباء في حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية العاملة في وضح النهار في واجهات محال تجارية بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح إن بعض الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس شهدت مشاركة فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين بدعم من الحرس البلدي شرعت بهذه الحملة.

وأضاف البيان إن الهدف من هذه الحملة هو ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة معربا عن أمل الشركة في قيام كافة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والمواطنين بإطفاء الإنارة والكواشف الخارجية في أوقات النهار وأثناء مغادرة المكان مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.

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