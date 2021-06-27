بغداد – أفادت المصادر من العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى بغداد.

وذكرت المصادر أن الرئيس العراقي برهم صالح استقبل السيسي وعبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي.

ويوم أمس أفاد مصدر امني، بانتشار القوات الأمنية في العاصمة بغداد قبيل ساعات من انعقاد القمة الثلاثية صباح اليوم.

ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس الماضي في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT

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