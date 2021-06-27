ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة على أن اللجنة الاستشارية عقدت عدة اجتماعات بشأن القاعدة الدستورية؛ لكن الخلاف كان كبيرًا بين أعضاء اللجنة بخصوص عدة نقاط منها الانتخابات.

بن شرداة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن هناك من الأعضاء من يرى انتخاب رئيس مباشر وغير مباشر، وهناك من يرغب بالاستفتاء على الدستور أولًا، وهناك من لا يرى استفتاء، لافتًا إلى أن هذه النقاط الخلافية ستكون عائقًا أمام اللجنة للوصول في اجتماعها لرأي موحد.

وأضاف: “حتى بعد أن اجتمعت اللجنة اجتماعها الأول وعرضت واستمع لها الليبيون كانت مباشرة وكانت لمسات الخلاف واضحة ما بين أعضاء الحوار ككل وليس كلجنة، لا أعتقد أنه سيصبح هناك توحيد رؤيا معينة حول القاعدة الدستورية، الحل موجود، وهو أن لدينا قاعدة دستورية جاهزة، لدينا وثيقة الدستور، وصحيح أنه للآن لم يسمَّ دستور لأنه لم يستفتى عليه من الشعب؛ لكن هي أعدته لجنة منتخبة من الشعب الليبي، وهذه اللجنة أعدت دستورًا، ومن الممكن أن يدخل كقاعدة دستورية لمدة دورة برلمانية واحدة ويعدل في البرلمان القادم”.

كما تابع: “وهذه الوثيقة التي يجب أن تكون قاعدة دستورية فيها عدة مزايا وفيها حلول لنقاط الخلاف، أنت تأتي بلجنة استشارية وهناك خلاف بانتخاب مباشر أو غير مباشر، وهناك خلاف فيمن يقول شكل غرفتين تشريعيتين، وهذا كله موجود في الوثيقة التي أخرجت من هيئة الدستور عام 2017”.

ونوّه إلى أن هناك إصرار من قبل اللجنة الاستشارية بالقاعدة الدستورية حتى البعثة الأممية والمجتمع الدولي على هذه القاعدة الدستورية، مبديًا تخوفه من الإصرار على هذه القاعدة في وضعها الآن وتحويلها، وفي المقابل هناك قاعدة دستورية منتخبة من الشعب، بحسب قوله.

ورأى أن الشرخ كل يوم يزداد ما بين اللجنة الاستشارية وهناك عدة نقاط خلاف في اجتماعهم الأول واجتماعهم الثاني زادت هذه النقاط الخلافية، معتقدًا أن اجتماعهم القادم لن يخرج برؤية موحدة حول هذه القاعدة.

بن شرادة أوضح أن الخلاف ارتفع في اللجنة والآن يقال إنه يجب منع العسكريين من الترشح، وهناك من يعارض هذا الأمر وفي كل اجتماع تخرج نقاط خلافية؛ لأنه للأسف لا توجد نية لدى البعثة الأممية بوضع قاعدة دستورية برغم نداءات المجتمع الدولي، مبينًا أن نداءات المجتمع الدولي هي عبارة عن نداءات وحديث هلامي.

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