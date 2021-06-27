ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي بشبكة تلفزيون الصين الدولية الضوء على مؤتمر برلين 2 الذي اختتم أعماله بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل أحد تناقضات الغرب من الديموقراطية التي تم التذرع بها وبكون العقيد الراحل القذافي “ديكتاتورًا” على حد زعم القوى الغربية، لإزالة النظام السابق وتدمير ليبيا بشكل كامل، رغم أنها كانت واحدة من أكثر دول إفريقيا تقدمًا في القرن الـ20.

وأضاف التقرير: إن الغرب ما زال ينظر لنفسه على أنه منقذ لليبيا من “ديكتاتور” مزعوم في وقت لم تأتِ به الحلول السياسية والعسكرية المقترحة سابقًا للبلد الغني بالنفط المنهك بأي شيء، ولا يتوقع حدوث الكثير مع التدخل الأجنبي إلى الحد الكبير الذي يقلل من أهمية المدخلات الجوهرية للأطراف المتحاربة.

ووصف التقرير الوضع في ليبيا بالمشابه للمأزق في الصومال الذي لم يعرف السلام والاستقرار منذ اندلاع الحرب في العام 1991 بسبب التدخل الأميركي، مؤكدًا أن مؤتمر برلين كان يجب أن يتم عقده في الولايات المتحدة وليس في ألمانيا؛ لأن الأولى بادرت بالقتل المروع للعقيد الراحل القذافي.

ونقل التقرير عن خبراء في الشأن الليبي قولهم: إن الولايات المتحدة أرادت بشدة إزاحة العقيد الراحل القذافي من السلطة بعد أن بدأ جهودًا جادة لتشكيل الولايات المتحدة الإفريقية، وفق مقترح قدمه، بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد الإفريقي المكون من 53 دولة في إثيوبيا في فبراير من العام 2009.

وشدد التقرير على أهمية قيام الولايات المتحدة بقيادة جهود البحث الصادق والاعتذار لكل من ليبيا والقارة الإفريقية عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي تسبب فيه للشعب الليبي ولا يمكن إصلاحه، ما يحتم عليها تعويض البلاد عن كل ذلك.

وأضاف التقرير: إن هذا التعويض يتم من خلال الاستثمار في إعادة بناء البنية التحتية المادية والاجتماعية للبلاد وفقًا للمعايير العالية التي وضعها العقيد الراحل القذافي بالفعل، والسعي لخدمة ليبيا من خلال الابتعاد عن شؤونها الداخلية وتركها لممارسة حقوقها في تقرير المصير.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares