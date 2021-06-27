ليبيا – كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن ترتيبات أمنية غير عادية تبحثها حكومة الوحدة حاليًا لإقرارها بشكل عاجل.

المصادر قالت إن حالة استنفار أمني أعلنتها أجهزة وزارة الداخلية بعد تقرير مخابراتي قدمه رئيس الجهاز حسين العائب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يفيد بأن هناك تحركات لعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي لاستهداف مدن غرب ليبيا وجنوبها، وتحديدًا طرابلس والزاوية وصرمان.

واستلم رئيس الحكومة الليبية من رئيس المخابرات خطابًا رسميًا حمل ختم “سري للغاية” حذر فيه الحكومة من تحركات مرصودة لتنظيم القاعدة الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة في المنطقة الغربية.

وقال مصدر أمني مقرب من حكومة الدبيبة لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن أبرز النقاط التي تضمنها خطاب المخابرات إلى الدبيبة تحذير “جاد جدًا” بورود معلومات بأن مدن طرابلس والزاوية وصرمان قد تتعرض لهجمات إرهابية من قبل تنظيم القاعدة.

وأكد المصدر أن هناك ترتيبات أمنية يجرى اتخاذها حاليًا من قبل الحكومة وقيادات وزارة الداخلية للتحقق من المعلومات الواردة في الخطاب والعمل على إحباط أي تهديدات تتعرض لها المدن الليبية.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الخطاب ركز على أن التراخي الأمني الذي تشهده مدن الغرب هو الدافع الأساسي لتنظيم القاعدة لاستهداف مناطق هناك.

وأكد المصدر المقرب من الحكومة أن رئيس المخابرات طلب من رئيس الحكومة إصدار تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب الأمني في المناطق المهددة.

ورصد مراسل سكاي نيوز عربية في طرابلس تحركات أمنية وعسكرية مكثفة، تتمثل في تعزيز تواجد عناصر الشرطة في محيط مؤسسات الدولة ومداخل ومخارج العاصمة.

وأكد المراسل أن التعزيزات الأمنية شوهدت أمام المؤسسات وعلى مداخل ومخارج العاصمة منذ يومين.

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