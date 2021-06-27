روسيا – علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات السفيرة الألمانية في كييف، أنكا فيلدغوسن، التي تحدثت فيها عن “خوف عام من الحرب مع روسيا”.

وقالت زاخاروفا، اليوم الأحد، إن تصريحات السفيرة الألمانية “تعكس الاختلاف في الرؤى”، مشيرة إلى أن “روسيا تبني سياستها الوطنية الداخلية والخارجية، ليس على الخوف من الحرب مع طرف آخر، بل على السلام والحفاظ عليه”.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن “أعضاء الناتو غير نزيهين”، مشيرة إلى أنهم في البداية استخدموا مثل هؤلاء السفراء ووزراء الخارجية، لجعل أوكرانيا تفقد سيادتها بالكامل وتكاد تنهار، والآن تذكروا أن هناك بعض التقييدات القانونية.

ويأتي ذلك ردا على تصريحات للسفيرة الألمانية في كييف قالت فيها إن هناك مخاوف من اندلاع صدام مسلح مع روسيا لدى عدد من الدول، منها بولندا وأوكرانيا، ودول البلطيق.

كما اشارت السفيرة إلى أن حلف شمال الأطلسي له إشكالات قانونية بشأن إمكانية انضمام الدول التي تدور فيها حروب، مضيفة أن ذلك ما تتضمنه المادة الخامسة من معاهدة واشنطن (معاهدة تأسيس الناتو). كما أكدت أن الجميع يخشى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

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