ليبيا – قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع إن مستوى المياه في البئر الوحيد المغذية للبلدية انخفض، لتعرضه لهبوط مفاجئ، وفرق الصيانة تحاول إرجاع المياه رغم صعوبتها.

المانع وفي تصريح لمنصة “فواصل” أكد أنه لا يتوفر إمكانيات في البلدية لحفر بئر مياه جديد، والبحث جار عن مصادر مياه أخرى بين الآبار القائمة التي يمكن استغلالها.

وأضاف: “لا نملك بدائل لتوفير المياه، وأقرب مكان لتوفيرها يبعد 45 كيلو مترًا عن المدينة”.

عميد بلدية غدامس أشار إلى أنه سيتوجه إلى العاصمة طرابلس للتواصل مع الجهات المختصة بالدولة لتقديم حلول سريعة وتوفير المياه لسكان غدامس.

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