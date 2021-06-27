ليبيا – أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كارانفيل أمس السبت فتح خط ملاحي إلى ليبيا بشكل رسمي والبدء بأول رحلة إلى ميناء مصراتة.

كارانفيل وفي تصريح لمنصة”فواصل” قال: “هذا الخط الملاحي لا علاقة له بخطة إنشاء محطة لوجستية في مصراتة؛ لكنه يدعمها مستقبلًا، وستنظم الرحلات التجارية عبر هذا الخط لزيادة حجم التجارة الثنائية مع ليبيا”.

وأوضح أن الخط الملاحي الجديد يوسع العلاقات الاقتصادية أمام المستثمر التركي في ليبيا خاصة وإفريقيا عامة.

ولفت إلى إن تركيا تسير باخرتين إلى ليبيا حاليا وخطة المجلس أن تصل إلى 10 بواخر خلال سنتين.

وزعم أن مجلس الأعمال والمستثمرون الأتراك سيواصلون المساهمة في الاقتصاد الليبي، وتكثيف أنشطتهم لتطوير العلاقات الدبلوماسية والتجارية.

كارانفيل أكد أن القطاع الخاص التركي متحمس لاستكمال المشروعات التي لم تكتمل بعد في ليبيا، وكذلك المشاركة في مشاريع جديدة.

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