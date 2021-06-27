مصر – شهدت مباراة الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي، أمس السبت، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مناوشات بين مدير الكرة لـ”المارد الأحمر”، سيد عبد الحفيظ، وحكام اللقاء.

واعترض سيد عبد الحفيظ بشدة على حكم الساحة، بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، إثر عرقلة مدافع الترجي، إلياس شتي، لمهاجم الأهلي، طاهر محمد طاهر، داخل منطقة الجزاء.

وتدخل الحكم الرابع على الفور لتهدئة الأمور، لكنه دخل بدوره في مناوشات مع سيد عبد الحفيظ.

ونتج الاعتراض الذي قام به سيد عبد الحفيظ، في مراجعة حكم الساحة لتقنية “الفار”، ليتم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، والتي ترجمها علي معلول إلى هدف التقدم، في الدقيقة 38.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، علما بأن الفريق المصري كان قد فاز ذهابا أيضا في تونس (1-0)، ليضرب موعدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع تشيفز الجنوب إفريقي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه نادي الوداد المغربي، بفوزه عليه 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: مواقع التواصل

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