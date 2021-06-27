العراق – أكد مظهر محمد صالح المستشارُ المالي لرئيس الوزراء إن استقرارَ سعر صرف الدولار وتحسن َ قيمةِ الدينار العراقي مرتبط ٌ بأمرين أساسيين.

وأكد صالح في تصريحاتٍ صحفية إن رفعَ قيمة الدينار تأتي عبْر السياسة النقدية التي تحافظ على استقرار ِ سعر الصرف لفترةٍ طويلة إضافة الى دعم ِ المشاريع الاستثمارية وقدرةِ الاقتصاد العراقي على النمو مبينا ان معدلَ النمو الحالي هو اثنان فاصلة خمسْ بالمئة وهذا المعدلُ يوازي النموَ الحقيقيَ للسكان.

ولفت الى ان التنمية َ الصحيحة تتطلب تقليلَ نسبِ البطالة وارتفاعَ فرص ِ العمل وتنمية المشاريع الاستثمارية وخلقَ واراداتٍ لخزينة الدولة بعيدةٍ عن النفط بما يحقق استدامة َ العوائد والاقتصاد.

المصدر : و ا ع

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