أستراليا – توج ملبورن سيتي بدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 3-1 على سيدني، في المباراة النهائية للبطولة اليوم الأحد، لينتقم لهزيمته أمامه في العام الماضي.

وتقدم سيدني بهدف حمل توقيع لاعبه كوستا بارباروسيس، في الدقيقة 21، قبل أن يعادل ناثانييل أتكينسون، النتيجة بعد ذلك بدقيقتين فقط، ويضيف القائد سكوت جاميسون، هدف التقدم لملبورن من ركلة جزاء، مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول سيدني، الذي كان يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد لاعبه لوك براتان، الصمود وتحقيق التعادل، لكن سكوت جالواي، عزز تقدم فريقه ملبورن، بفضل تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد هذا الفوز، قال أتكينسون الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: “بكل صراحة لا يمكنني وصف شعوري. هذه أفضل لحظة طوال مسيرتي الاحترافية”.

وأضاف: “في هذه اللحظة نحن في عالم مختلف.. لقد نجحنا في النهاية بعد تذبذب النتائج ما بين تقدم وتراجع”.

المصدر: رويترز

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