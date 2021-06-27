ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان على الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في ليبيا، مشيرة إلى الأهمية التي يكتسبها الملف الليبي بالنسبة للبلدين.

شرمان وخلال لقاء افتراضي عقدته في مقر السفارة الأميركية في تونس مع رئيس الحكومة التونسية “هشام مشيشي” وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” أمس السبت، شددت على سعيها لإنجاح الانتخابات الليبية في المقرر عقدها في الــ 24 من شهر ديسمبر 2021.

وقالت ويندي شيرمان إن واشنطن ستعمل على ضمان تطوير علاقات ثنائية بين تونس وليبيا، لا سيما في المجالات التجارية والتنموية.

Share and Enjoy ! 0 Shares