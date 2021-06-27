الولايات المتحدة – صرحت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة، سيرينا وليامز، التي حصدت 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، اليوم الأحد، إنها لن تشارك في أولمبياد طوكيو الصيفي هذا العام.

وعشية انطلاق بطولة ويمبلدون في الملاعب العشبية (غدا الاثنين)، قالت وليامز (39 عاما) للصحفيين “نعم. بالفعل أنا خارج قائمة المشاركين في الألعاب الأولمبية، على حد علمي”.

وتنطلق دورة طوكيو الأولمبية الصيفية، المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، في 23 يوليو المقبل.

وستركز اللاعبة المخضرمة على الفوز ببطولة ويمبلدون، لتحقيق لقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية، مارغاريت كورت، بعد إخفاقها في آخر أربع مباريات نهائية خاضتها في “الغراند سلام” (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 218 و2019).

وتعززت حظوظ وليامز، التي ستبلغ عامها الأربعين في أواخر سبتمبر، في الفوز بلقب ثامن في ويمبلدون، بعد انسحاب حاملة اللقب والمصنفة ثالثة عالميا، الرومانية، سيمونا هاليب، التي حرمت وليامز من تحقيق الإنجاز التاريخي بفوزها عليها في نهائي ويمبلدون منذ عامين، وذلك لعدم تعافيها من الإصابة، إضافة إلى اليابانية، ناومي أوساكا، المصنفة ثانية، التي تغيب عن المنافسات بعد أن كشفت عن معاناتها من الاكتئاب والقلق.

كما أن هناك شكوكا حول مدى جاهزية المصنفة أولى عالميا، الأسترالية، آشلي بارتي.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares