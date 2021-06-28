الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب العالمية، الإثنين، لأدنى مستوى لها في أسبوع وسط إحجام من المتعاملين، في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بشأن تشديد السياسة النقدية.

وعند الساعة (11:41 ت.غ)، تراجع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 6.84 دولارات أو بنسبة 0.29 بالمئة، ليتداول عند 1775.45 دولاراً للأوقية.

وتشير توقعات الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر من مرة في 2022، ما يعني احتمالية زيادة قوة الدولار وتأثيرات سلبية على المعدن الأصفر.

وحد من خسائر الذهب اليوم، هبوط طفيف لمؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من ست عملات رئيسة، وسط عدم تأثر المستثمرين من بيانات التضخم الأمريكي التي جاءت أضعف قليلاً من المتوقع.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.08 بالمئة عند 91.773.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، 1781.4 دولاراً بزيادة بنسبة 0.8 بالمئة، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاء دون التوقعات.

الأناضول

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