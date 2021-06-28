فيينا – فتحت أسعار النفط على ارتفاع في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، قبل أن تتحول هبوطا، ضمن نطاق ضيق من التذبذب، ترقبا لاجتماع يعقده تحالف “أوبك+”.

ويعقد التحالف اجتماعا الخميس المقبل 1 يوليو/تموز، لبحث واقع سوق النفط الحالي، واتخاذ قرار بشأن تخفيف خفض الإنتاج من عدمه لما تبقى من 2021.

وبحلول الساعة (07:52 ت.غ) تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/أيلول، بنسبة 0.20 بالمئة أو 12 سنتا إلى 75.22 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.15 بالمئة أو 10 سنتات إلى 73.94 دولارا للبرميل.

وأظهرت أسعار الخام تماسكا خلال الفترة الماضية من الشهر الجاري، مع اتجاه صعودي، بفعل بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومؤشرات على تسحن الطلب على الخام عالميا.

إلا أن عودة تسارع تفشي السلالة الهندية من فيروس كورونا في بعض المناطق، يكبح جماح صعود أكبر في أسعار النفط.

الأناضول

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