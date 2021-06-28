ألمانيا.. توقعات بارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات

ألمانيا.. توقعات بارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات

ألمانيا – أعلن معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية، امس أن المصدرين الألمان توقعوا ارتفاع صادرات البلاد خلال العام الجاري لأعلى مستوى منذ 10 سنوات.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، “أظهرت نتائج مسح معهد إيفو (مقره ميونخ) في يونيو/حزيران الجاري، ارتفاعا في مؤشر توقعات الصادرات إلى 26 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2011”.

وعزا المعهد الألماني أسباب الارتفاع في مؤشر الصادرات إلى “آثار اللحاق بالركب بعد الإغلاق الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا”.

وبحسب بيانات المعهد، ارتفع مؤشر الصادرات خلال الشهر الجاري بمقدار 3.5 نقطة مقارنة بمستواه في مايو/أيار الماضي، بينما كان المؤشر في نطاق السالب خلال يونيو/ حزيران من العام الماضي.

بدوره، قال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن التوقعات تظهر تعافي قطاعي السيارات والمواد الغذائية، بعد انخفاضهما خلال مايو/أيار الماضي.

وأوضح فوست، أن قطاعي الهندسة الكهربائية وصناعة الآلات واصلا التفاؤل بشأن الصادرات، فيما كان قطاع تصنيع الملابس هو الاستثناء السلبي الوحيد خلال الشهر الجاري.

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