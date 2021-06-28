الدنيمارك – تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية غوبنهاغن، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا، ضمن دور الـ16 لأمم أوروبا بكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة المنتخب الكرواتي:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الإسباني:

وسيواجه الفائز في المباراة في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي في الـ2 من يوليو المقبل، الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا في وقت لاحق اليوم.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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