ليبيا – كشف الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية في طرابلس مسعود عبد الصمد عن إنقاذ 201 من المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية.

بيان صحفي صادر عن عبد الصمد تابعته صحيفة المرصد قال: إن عملية الإنقاذ أتت في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان: إن زورق الدورية “فزان” التابع لخفر السواحل الليبيين تمكن من إنقاذ هؤلاء وهم من الجنسيات الإفريقية وهم في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، بعد تلقي نداء استغاثة ليتم تجهيز الزورق بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

وتابع البيان: إن المهاجرين غير الشرعيين تم إنزالهم في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا متابعة الجهاز في إطار دوره الإنساني عملية رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

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