إسطنبول – أعلن أحمد بالانكوييف، رئيس مجلس الأعمال التركي الروسي، عن اعتزام مستثمرين روس، إقامة منشأة للرياضة والترفيه في قضاء بودروم بولاية موغلا التركية، بقيمة 83 مليون دولار.

وأضاف في بيان صادر عنه، الاثنين، أن المنشأة الضخمة ستحمل اسم ” Bodrum Arena”، وتُقام على مساحة 75 ألف كيلو متر مربع.

وأوضح أنه من المزمع البدء في بناء المنشأة الرياضية والترفيهية، خلال 5 أشهر.

وستضم المنشأة حلبات لرياضة الهوكي، ومضامير للتزلج، ومراكز مؤتمرات، وصالات معارض، إلى جانب مرافق رياضية وترفيهية أخرى.

وأشار إلى أن المنشأة ستوفر فرص عمل لـ 300 شخص.

ومن المقرر أن انتهاء بناء المنشأة، خلال 15 شهراً، وسط توقعات بإسهامها بدور كبير في السياحة الشتوية بالمنطقة.

الأناضول

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