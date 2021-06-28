الإكوادور توقف سلسلة انتصارات البرازيل في كوبا أمريكا

الإكوادور توقف سلسلة انتصارات البرازيل في كوبا أمريكا

البرازيل – أنهت الإكوادور سلسلة من 10 انتصارات متتالية لمضيفتها البرازيل، حاملة اللقب، عندما عادلتها 1-1 ولحقت بها إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا2021 لكرة القدم، امس ضمن المجموعة الثانية.

وافتتح منتخب “سيليساو” التسجيل برأسية إيدر ميليتاو في الدقيقة (37)، لكن الإكوادور لم تستسلم وعادلت في الشوط الثاني عبر أنخيل مينا (52).

وكانت البرازيل التي غاب عنها نجمها نيمار لإراحته، قد ضمنت التأهل باكرا في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات، وقد رفعت رصيدها إلى 10 نقاط مقابل 3 للإكوادور الرابعة من ثلاثة تعادلات وخسارة.

وفي مباراة ثانية، فازت البيرو على فنزويلا 1-0 في برازيليا، لتحتل الوصافة بسبع نقاط، وتودع الثانية المنافسة باحتلالها قاع الترتيب بنقطتين، فيما حلت كولومبيا ثالثة بأربع نقاط.

وتلتقي البرازيل، رابع المجموعة الأولى التي تختتم مبارياتها الاثنين، بمواجهتي الأوروغواي (4 نقاط) مع الباراغواي (6) وبوليفيا (0) مع الأرجنتين المتصدرة (7) فيما ضمنت تشيلي تأهلها بخمس نقاط.

وكانت البرازيل حققت عشرة انتصارات متتالية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 وكوبا أميركا، واهتزت شباكها ثلاث مرات فقط.

المصدر: “أ ف ب”

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