ليبيا – كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية عن أن 60% من الطلبة الموفدين بمنح للدراسة في الخارج غير موجودين في البلدان التي يدرسون بها.

الوزارة وفي منشورها رقم “9” الذي أصدرته بهذا الخصوص ونشرته وكالة الأنباء الليبية “وال” قالت: إنه وبعد المراجعة والتدقيق من الجهات ذات العلاقة، لوحظ عند إحالة الربع الثاني لهذا العام والخاص بمنح الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج أن عددًا كبيرًا من الطلبة غير موجودين في بلد الدراسة، وتصل نسبتهم إلى 60%، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة للإيفاد بالخارج.

ونبهت الوزارة في منشورها كل الطلبة المخالفين بضرورة الالتزام بما جاء في الضوابط المنظمة لذلك؛ مؤكدة بأنها لن تتساهل في تطبيق ما نصت عليه هذه اللوائح من عقوبات للمخالفين.

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