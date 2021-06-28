ليبيا – أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف قرب إدراج بعد اعتماد المتدربين والانتهاء من تدريبهم.

المقريف أوضح في حوار صحفي لصحيفة “فورميك” الإيطالية تابعته صحيفة المرصد إن تدريب المتدربين على اللغة الإيطالية سيكون في إيطاليا مشيرا إلى عقد عدة اجتماعات مع السفير الإيطالي لدى ليبيا لإتمام اتفاقات تدريب مدربين ليبيين عن اللغة الإيطالية.

وكشف المقريف عن الإعداد الآن لاتفاق بشأن تدريس اللغة الفرنسية في ظل وجود تقدم في هذا المجال مضيفا بالقول:”انفتحنا على العالم الخارجي اعتقادا منا بأن اللغات الأجنبية هي اللغات الأساسية لتطوير نظام التعليم وقد تم بالفعل عقد عديد الاتفاقات.

وأشار المقريف إلى عزمه زيارة إيطاليا قريبا لإبرام اتفاقات وشراكات مع وزارة التعليم الإيطالية لأن نظام التعليم الليبي منفتح وقابل التطوير وأن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماما للركائز الـ4 الأساسية الطالب والمعلم والبيئة والوسائل التعليمية.

وشدد المقريف على توحيد جميع المناهج في ليبيا ووضع جدوال زمنية محددة لأن الامتحانات ستكون موحدة في كامل التراب الليبي مؤكدا أن منظومة علاوة الحصة تستهدف جميع الشرائح لإعطاء المعلمين حقهم وقد جرى تنفيذ نظامها في كامل التراب ولأول مرة.

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