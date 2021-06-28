ليبيا – حضر 13 عميد بلدية دورة بعنوان “تطوير القيادات في الإدارة المحلية” أشرفت عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وقدمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، فقد حضر الدورة عمداء بلديات (صبراتة، والغريفة، وبراك الشاطئ، وآدري الشاطي، والقرضة، والشاطئ، ووادي البوانیس، والقره بوللي، ورقدالين، وباطن الجبل، وقصر الأخيار، والرحيبات، والرجبان، والرياينة).

ولفتت الوزارة إلى أن الدورة انعقدت بتونس على مدار يومين 23 و 24 من شهر يونيو الجاري.

يُشار إلى أن هذه الدورة تأتي كأحد نتائج التنسيق والعمل المشترك بين وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares