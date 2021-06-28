ليبيا – انطلقت أمس الأحد حملة (فصل الإنارة والكواشف الخارجية) التي تعمل في واجهة المحال التجارية في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمنطقة الجفارة، بمشاركة فرق فنية تتبع إدارة خدمات المستهلكين الجفارة، بالتعاون مع إدارة حماية الطاقة الكهربائية الجفارة؛ وذلك بهدف التقليل من الأحمال الزائدة وعدد ساعات طرح الأحمال.

إدارة خدمات المستهلكين الجفارة دعت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للشركة العامة للكهرباء كافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية بضرورة تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وذلك بإطفاء الإنارة الخارجية والكواشف وعدم تركها تعمل في الفترة الصباحية وأثناء إغلاق المحل، مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.

وحثت كافة الجهات العامة والخاصة بإطفاء الانارة بعد مغادرة المكاتب وعدم تركها تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل .

Share and Enjoy ! 0 Shares