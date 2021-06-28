ليبيا – أكد القيادي في الإخوان عضو لجنة الحوار عبد الرزاق العرادي إن العلاقة بين مصر وتركيا غريبة ومهمة لاستقرار ليبيا.

العرادي كتب تغريدة في “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد جاء فيها: “إن المصريين في شرق البلاد إما أخوال أو نسايب، عكس الغرب الذي يكثر فيه عدد الليبيين من أصول تركية، بينما يقل في الشرق، الأغرب والأهم أن مصالح مصر الرئيسة في غرب البلاد ومصالح تركيا الرئيسية في شرقها والجنوب طبعًا قصة أخرى”.

يشار الى أن حديثه عن “الأصول التركية ” يأتي بعد مزاعم الإخواني خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري عن وجود مليون ليبي من أصول عثمانية في ليبيا.

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