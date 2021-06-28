تذكارات وميداليات دي ستيفانو تباع في المزاد

إسبانيا – ستعرض للبيع تذكارات وميداليات وكؤوس ومتعلقات شخصية أخرى تخص نجم كرة القدم الراحل، ألفريدو دي ستيفانو، لاعب ومدرب ريال مدريد السابق وواحد من أعظم ما أنجبت اللعبة طوال تاريخها.

وسيتم بيعها في مزاد علني لدار جوليان في العاصمة البريطانية لندن في سبتمبر المقبل.

وتضم المجموعة أكثر من 600 قطعة، من بينها ميداليات وكؤوس توج بها دي ستيفانو في كأس أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني، إلى جانب جوائز فردية مثل الكرة الذهبية، وعدة قمصان، وشهادات تقدير، وعملات معدنية، ومتعلقات شخصية أخرى.

المصدر: “رويترز”

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