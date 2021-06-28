إسبانيا – كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليغا”، تفاصيل مثيرة، حول التهديدات التي تلقاها نادي أتلتيكو مدريد بسبب مشروع السوبر ليغ.

وقال خافيير تيباس، في تصريحات لإذاعة “أوندا ثيرو” الإسبانية، اليوم الاثنين، أن “مشروع السوبر ليغ، هو مشروع يمتلكه بيريز، رئيس الريال منذ 20 عاما”.

وأكد “تيباس”، في تصريحاته: “ريال مدريد وبرشلونة أخبرا نظيرهما أتلتيكو بأنه إذا لم يوقع على مشروع السوبر ليغ، سيعرضان على إشبيلية الدخول للبطولة”.

وواصل تيباس: “بالطبع متأكد أن إشبيلية سيقول لا، وقد أخبرتني بعض الفرق الإنجليزية بأنهم شعروا بالخداع بسبب ما وقعوا عليه”.

وكان أتلتيكو مدريد أحد الأندية التي شاركت في تأسيس مشروع تلك البطولة في شهر أبريل الماضي، قبل الانسحاب مع 8 أندية أخرى، بعد رفض الاتحادين الدولي والأوروبي للمسابقة الجديدة وتهديدهما بفرض عقوبات رادعة على المشاركين في هذا المشروع.

وأضاف: “عند استماعي لما قاله فلورنتينو بيريز، تخيلت كما لو أنني استمع إلى روبن هود، كأن ريال مدريد وبرشلونة هما من يحكمان أوروبا، لكن في الحقيقة هما يخلقان قصة عن دوري السوبر الأوروبي لا تتوافق مع الواقع، يوجد في القارة 15000 مليون يورو في الحقوق السمعية والبصرية، ولن يجلب هذا الدوري المزيد من الأموال”.

واسترسل رئيس رابطة الليغا، قائلا: “في حالة ارتكاب الأندية مخالفة لقوانين اليويفا، يجب معاقبتها، لأن الحقائق خطيرة للغاية، وبغض النظر عما إذا كانت الأندية إسبانية أم لا”.

واختتم خافيير تيباس، تصريحاته، قائلا: “ما يؤلمني هو أن ريال مدريد هو الذي يفكر في السوبر ليغ، مع أنه قادر على تطوير كرة القدم في جميع البلدان”.

المصدر:”وكالات”

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