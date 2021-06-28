إسبانيا – تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف محرج خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البلجيكي (0-1) التي جمعتهما امس في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقام البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد، بمراوغة رونالدو بطريقة رائعة، قبل أن يبدأ بالهجمة التي أسفرت عن تسجيل زميله ثورغان هازارد هدف الفوز الوحيد “للشياطين الحمر” في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية الإسبانية.

وبعد نهاية المباراة قال رونالدو لتيبو كورتوا بأنه كان محظوظا، و”تلك الكرة” أبت أن تدخل مرماه اليوم، وذلك ربما في إشارة إلى الكرة التي سددها “صاروخ ماديرا” من ضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس المرمى البلجيكي بصعوبة، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT

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