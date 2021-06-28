ليبيا – لوح حراك “غضب فزان” بإغلاق كل الحقول النفطية الجنوبية في حال عدم الاستجابة للمطالب السياسية والاقتصادية واحتياجات المنطقة المعيشية والخدمية.

ووفقا لما نقله موقع “العربية نت” الإخباري عن عضو الحراك بشير الشيخ واطلعت عليه صحيفة المرصد إنه سيتم توقيف العمل في حقل رون النفطي الجديد الذي لا يزال في طور الإنشاء وسيعلن في أي لحظة عن إغلاق حقلي الشرارة والفيل في حال مواصلة السلطة تجاهلها وتهميشها لمطالب وحقوق الجنوب.

هذا ويطالب الحراك بدعم الجهات الأمنية للاستقرار وسحب كافة القوات الأجنبية وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء بفزان وإنشاء محطة غازية بقدرة 700 ميغاواط لتغطية احتياجات فزان من الكهرباء وتمثيل أبناء الإقليم بمؤسسة الاستثمار والتمثيل الديبلوماسي ومطالب أخرى.

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