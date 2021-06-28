جنيف – كشفت إحصائية لوكالة “رويترز” أن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم بلغت 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليونا حتى الآن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات:

1- الولايات المتحدة 603544 حالة وفاة، و33 مليونا و755793 إصابة.

2- البرازيل: 512735 حالة وفاة، و18 مليونا و386894 إصابة.

3- الهند: 395751 حالة وفاة، و30 مليونا و233183 إصابة.

4- المكسيك: 232564 حالة وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة.

5- بيرو: 191500 حالة وفاة، ومليونان و46 ألف إصابة.

6- روسيا: 133282 حالة وفاة، و5 ملايين و451291 إصابة.

7- بريطانيا: 128364 حالة وفاة، و4 ملايين و748 ألف إصابة.

8- إيطاليا: 127472 حالة وفاة، و4 ملايين و58 ألف إصابة.

9- فرنسا: 110951 حالة وفاة، و5 ملايين و768443 إصابة.

10- كولومبيا: 104678 حالة وفاة، و4 ملايين و158 ألف إصابة.

المصدر: رويترز + جونز هوبكنز

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