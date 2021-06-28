ليبيا – استقبلت العاصمة طرابلس وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال التونسيين وأرباب المؤسسات في إطار المشاركة التونسية في فعاليات معرض الإنشاءات في ليبيا.

ووفقا لما ورد في قناة نسمة الفضائية التونسية وإطلعت عليه صحيفة المرصد يضم الوفد ضم العشرات يتقدمهم رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس وممثلي عدد من المنظمات المهنية مثل عمادة المهندسين التونسيين والهياكل الداعمة للاستثمار ومسؤولين عن المشاريع العمومية الكبرى على غرار مشروع “تبرورة”.

وسيشارك الوفد في الفعاليات الممتدة من الـ28 من يونيو الجاري إلى الأول من يوليو المقبل في معرض طرابلس الدولي بحضور دولي مكثف لمهنيين البناء والأشغال العامة من عديد الدول على غرار تركيا وإيطاليا وتونس وليبيا فيما يعلق الآمال العريضة على نسج علاقات شراكة مثمرة.

وتكون هذه الشراكة في مجالات البناء والأشغال العامة ومشاريع إعادة الإعمار مع مؤسسات القطاع العام والخاص في ليبيا في وقت عد فيه رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس رضا الفراتي المشاركة المكثفة لمهنيي البناء والإشغال العامة والمهندسين ورجال الأعمال التونسيين والمسؤولين الحكوميين مهمة.

وضاف الفراتي إن هذا المعرض يتيح فرص وآفاق حقيقية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد والمؤسسة التونسية على وجه الخصوص مثمنا الدعم الحكومي للقطاع الخاص ومساعدته على الدخول إلى السوق الليبية لتحسين تموقعه فيها.

ووصف حضور وزيري التجارة والتجهيز والإسكان والبنية التحتية مصحوبين بوفدين رفيعي المستوى إلى المعرض إلى جانب المؤسسات التونسية بدليل على هذا الدعم والمرافقة التي تحتاجها المؤسسة في تونس للنجاح في رهان المشاركة في جهود إعادة إعمار ليبيا.

بدوره أعرب ممثل مؤسسة صنع مشتقات الخشب وليد سعيد عن أمله في أن تكون المشاركة في معرض الإنشاءات في ليبيا مناسبة لتدعيم وجود هذه المؤسسة التونسية في السوق الليبية وتطوير آفاق الشراكة فيها ورقم المعاملات المحققة مع هذا البلد لأن المؤشرات واعدة للغاية.

وأضاف سعيد إن المعاملات مع الليبيين كانت مميزة ولم تشبها صعوبات تذكر فيما عبر العامل في مجال العقارات محمد بوخريص عن الرغبة التونسية في العمل مع المستثمرين الليبيين ممن يقبلون على المنتوجات التونسية ويساهموا من خلال اقتناءاتهم في إيجاد حلول للقطاع.

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