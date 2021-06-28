روسيا تجري مناورات في البحر المتوسط بالتزامن مع انطلاق مناورات الناتو في البحر الأسود

روسيا تجري مناورات في البحر المتوسط بالتزامن مع انطلاق مناورات الناتو في البحر الأسود

روسيا – أفادت وزارة الدفاع الروسية أن سفن البحرية الروسية أجرت مناورات في البحر الأبيض المتوسط ، شاركت فيها 5 سفن حربية، وصدت خلال هجوما لعدو افتراضي.

ونفذت مقاتلات “ميغ – 31 كي” وقاذفات بعيدة المدى من طراز “تو – 22 إم 3” خلال هذه التدريبات عمليات إطلاق إلكترونية بمرافقة مقاتلات “سو – 35″ و”سو – 34”.

وذُكر أنه خلال الطلعات الجوية التدريبية تم إجراء فحص للمعدات في ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة، والرحلات الطويلة فوق الماء.

وصدت أطقم السفن الخمس التابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك طراد الصواريخ موسكو، والفرقاطتان، الأدميرال إيسن والأدميرال ماكاروف، هجوم عدو افتراضي، وأجريت أيضا تدريبات لقوات الدفاع الجوي، وأولي اهتمام خاص بـ “التصدي للطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة للعدو الافتراضي”.

يشار إلى أن المناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط ​​تجري بالتزامن مع انطلاق تدريبات الناتو وأوكرانيا، حيث ستبدأ في 28 يونيو مناورات “نسيم البحر” في البحر الأسود، بمشاركة أكثر من 30 سفينة و40 طائرة، وخمسة آلاف عسكري من 17 دولة عضو في الناتو، إضافة إلى شركاء للحلف.

المصدر: سبوتنيك

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