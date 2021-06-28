إسبانيا – كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة “سكاي سبورتس”، وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، امس عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “تمديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة قادم أخيرا”.

وأضاف الصحفي الإيطالي: “تشعر إدارة برشلونة وممثلي اللاعب الآن بالثقة”، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على التجديد حتى يونيو 2023.

وأكد رومانو، الخبير في شؤون انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن الإعلان الرسمي سيكون “الأسبوع المقبل”.

وأتم رومانو: “تعمل إدارة برشلونة حاليا مع ممثلي ميسي على إتمام التفاصيل النهائية الخاصة بالتعاقد”.

ولم يعلن برشلونة أو ميسي أي تفاصيل بشأن المفاوضات بينهما حتى الآن.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (34 عاما) مع برشلونة بعد 3 أيام فقط، ويتواجد “البرغوث” مع منتخب بلاده الأرجنتيني الذي يخوض نهائيات بطولة “كوبا أمريكا”.

المصدر: وكالات

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