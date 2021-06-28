ألمانيا – ذكرت صحيفة التايمز أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أرادت حظر البريطانيين من دخول دول الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا تطعيمات ضد فيروس كورونا من عدمه.

وأفيد بأن ميركل ستصر على أعلان بريطانيا “دولة مثيرة للقلق” بسبب ارتفاع معدل انتشار متغير “دلتا” من فيروس كورونا المستجد هناك، وستجري مناقشة مقترحها في اجتماع لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بالاستجابة للأزمات السياسية، الذي سيعقد في 28 يونيو.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعرب عن دعمه لفرض الحجر الصحي الإلزامي على السياح غير المطعمين بلقاح مضاد لكورونا.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تتفق مع دعوات المستشارة الألمانية، وهي على وجه الخصوص إسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص ومالطا، وهذه الدول تعتمد في مداخيلها على السياح البريطانيين. وحسب مصدر في الحكومة البريطانية فإن السلطات في هذه الدول تعتقد بأن برلين لا يجب أن تتخذ مثل هذا القرار نيابة عنهم.

وكان أفيد في 24 يونيو بأن رئيسة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون، قد توقعت انتشارا سريعا للسلالة الهندية “دلتا” من الفيروس التاجي في جميع الدول الأوروبية، مشيرة إلى أنه بحلول أغسطس 2021، ستكون 90 في المائة من حالات “كوفيد – 19” في الأراضي الأوروبية من نصيب متغير “دلتا” الفيروسي. كما توقعت أيضا زيادة حادة في العدوى بين الشباب الذين لم يتم تطعيمهم.

المصدر: lenta.ru

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