أبوظبي – أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الإثنين، على الرغم من هبوط أسعار النفط شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، متخلية عن ذروة ثلاث سنوات سجلتها في نهاية تعاملات امس.

وبحلول الساعة (12:30 ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي تسليم سبتمبر/أيلول، تتداول عند 75.1 دولارا للبرميل، بانخفاض 30 سنتا أو بنسبة 0.38 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس/آب، بمقدار 22 سنتا أو بنسبة 0.3 بالمئة، إلى 73.83 دولارا للبرميل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية عند 10957.07 بانخفاض 0.09 بالمئة متخليا عن مكاسب محدودة سجلها خلال التعاملات، بدفع انخفاض شبه جماعي للأسهم النفطية.

وفي الإمارات، هوت أسهم البنوك بمؤشر دبي بينما صعدت بمؤشر سوق أبوظبي.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 1.07 بالمئة إلى 2839.97 نقطة، ونزلت أسهم مصرف “عجمان الوطني” و”السلام – البحرين” و”الإمارات دبي الوطني” بنسبة 3.02 بالمئة و2.7 بالمئة و1.81 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.63 بالمئة إلى 6749.16 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما بنكي “ابوظبي التجاري” و”أبوظبي الأول”، مرتفعين بنسبة 2.07 بالمئة و0.62 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.57 بالمئة إلى 10679.11 نقطة، بعدما انخفض السهمان القياديان بنك قطر الوطني وصناعات قطر، بنسبة 0.83 بالمئة و0.68 بالمئة على الترتيب.

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.31 بالمئة إلى 7050.08 نقطة، وقاد المكاسب سهما “استهلاكية و”صكوك”، مرتفعين بنسبة 9.54 بالمئة و7.91 بالمئة على الترتيب.

كما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.31 بالمئة، أيضا، وأغلق على 4057.5 نقطة، وقاد المكاسب سهما “نفط عمان” و”منتجات الألمنيوم”، مرتفعين بنسبة 9.66 بالمئة و9.59 بالمئة على الترتيب.

وسجل مؤشر البحرين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1586.38 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما مصرفي “الأهلي المتحد” و”البحرين الكويت”، مرتفعين بنسبة 0.63 بالمئة و0.41 بالمئة على الترتيب.

الأناضول

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