إيران – خرج نجم الكرة الإيرانية السابق علي دائي بتصريح لصحيفة “آس” الإسبانية أكد فيه أنه يملك 111 هدفا، بعد الحديث عن معادلة البرتغالي كريستيانو رونالدو له برصيد 109 أهداف في مباريات دولية

وأوضح دائي أنه تم حرمانه ثنائية ضد أفغانستان في دورة الألعاب الآسيوية 2002، حيث احتسب الـ”فيفا” المباراة على أنها لقاء أولمبي وليست رسمية.

وأضاف علي دائي، لاعب بايرن ميونيخ السابق: “لقد سجلت بالفعل 111 هدفا”، وأكد أن رقمه القياسي لم يعد ليدوم أكثر، وتابع: “بسبب الطريقة التي يلعب بها كريستيانو ومستواه، أنا متأكد أنه سيسجل الكثير من الأهداف”.

وأكمل حواره : “أعتقد اعتقادا راسخا أن رونالدو يستحق تحقيق هذا الرقم القياسي”.

وأهدر رونالدو بخروج منتخب بلاده من البطولة الأوروبية، أمس فرصة فك الشراكة مع النجم الإيراني المعتزل، وتحطيم الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية، برصيد 109 أهداف لكل منهما، من أجل لقب الهداف التاريخي للمنتخبات إلا أن المجال ما زال مفتوحا أمامه في بطولات قادمة.

ويتصدر”الدون” ترتيب هدافي النسخة الحالية للبطولة القارية “يورو 2020” برصيد 5 أهداف، سجلها في ثلاث مباريات فقط خاضها في دور المجموعات، حيث أحرز هدفين في مرمى هنغاريا، وهدفين أمام فرنسا، وهدفا واحدا ضد ألمانيا.

يذكر أن الإيراني علي دائي، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في المباريات الوطنية الرسمية، سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده إيران بين عامي 1993 و2006 خلال 149 مباراة دولية.

المصدر: rmcsport

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