ليبي – قالت عضو هيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن البعثة الأممية دأبت على البحث عن قاعدة دستورية بديلة لمشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا، بالرغم من فشل ملتقى الحوار حتى هذه اللحظة، مضيفة أن البعثة تتعمد تجاهل الهيئة.

عمران وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، اتهمت المفوضية العليا للانتخابات بتجاوز صلاحياتها وإدخال نفسها في الجدل السياسي الحالي، متسائلة عن الأسباب التي تدفع رئيس المفوضية لتجاهل مراسلات مجلس الدولة عن إمكانية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وفق قولها.

وفي تعليقها على المراسلة التي وجهتها الهيئة لمجلسي النواب والدولة، أضافت عمران أن الهئية بهذه المراسلة تنبه الجهات التشرعية في الدولة إلى أن الهيئة قد أنجزت عملها وأن قانون الاستفتاء على الدستور جاهز ولا مبرر لتأخير الاستفتاء عليه واعتبار الدستور هو القاعدة القانونية للانتخابات القادمة، وفق تعبيرها.

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