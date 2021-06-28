ليبيا – أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا.

موقف غوتيريش نقلته عنه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وطالعته صحيفة المرصد وفيه أوضح إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية يقدر بنحو مليون و300 ألف شخص بزيادة قدرها 400 ألف شخص منذ العام الماضي وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التدخل.

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي لتوفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لكل من هم بحاجة لها فيما أكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي يدعم عدة برامج تعزز سبل العيش في ليبيا مثل المشروعات التي تركز على دعم الصحة ووفرة الغذاء والتعليم والكهرباء والصحافة والريادة والمرأة وغيرها من الجوانب المهمة لحياة الليبيين.

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