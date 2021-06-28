ليبيا – أعلن قادة العراق والأردن ومصر ترحيبهم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في بيان ختامي عقب قمتهم الثلاثية في العاصمة العراقية بغداد.

ووفقا للبيان الذي طالعته صحيفة المرصد رحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا مشددين على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد.

وأعرب البيان عن التطلع لاستعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها مع التمنيات لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بالتوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية مع الدعم الكامل لجهود إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

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