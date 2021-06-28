مصر.. انطلاق قافلة مساعدات طبية من الأزهر إلى قطاع غزة

مصر – انطلقت امس قافلة مساعدات طبية من الأزهر الشريف في مصر إلى قطاع غزة، بتوجيهات من شيخ الأزهر أحمد الطيب تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل بالأزهر، أن “القافلة تضم 4 سيارات نقل محملة بمستلزمات طبية متنوعة ما بين الخيوط الجراحية وأدوات الجراحة العامة منها الشرائح والمسامير المستخدمة في عمليات العظام، بالإضافة إلى ملابس وأدوات للتعقيم وأجهزة وريد ومستلزمات عمليات العظام”.

وكان الأزهر قد أرسل الشهر الماضي قافلة إغاثية كبيرة إلى قطاع غزة، ضمت 150 طنا من المواد الغذائية والإغاثية دعما للقطاع.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares