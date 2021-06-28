مصر – كشف مصدر طبي أن الفنانة دلال عبد العزيز، تشهد حالة من التحسن النسبي، مضيفا أن الفنانة تتواجد حاليا، في غرفة للرعاية المركزة العادية، وليست للعزل، وتتحرك ببطء بعض الشيء.

وأوضح الطبيب المشرف على الحالة أنها حتى الآن، لا تعلم بوفاة زوجها، لكن هناك تساؤلات منها عن زوجها، وتكون الإجابة بطمأنتها.

وأشار إلى التشديد من قبل أهلها على عدم إعلامها بخبر وفاة زوجها، حتى لا يحدث مضاعفات لحالتها الصحية، وأن ابنتيها دائما ما تتواجدان معها بشكل مستمر وكذلك زوجاهما، ودائما ما يحرصون على طلب الرعاية الصحية لوالدتهم، وإبعاد أي شيء عنها يؤثر على حالتها الصحية.

وأشار المصدر الطبى، إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز، قد تعافت من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مشاكل الرئة تحتاج لوقت طويل لكي تتعافى تماما من التليف، الذي حدث إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا، في شهر مايو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية وإصابتها بضيق في التنفس، ما استدعى دخولها العناية المركزة، وظلت بها فترة طويلة.

المصدر: الوطن

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