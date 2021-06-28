العراق – نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن قاعدة لإطلاق طائرات مسيرة في العراق، تخص مليشيات موالية لإيران، دمرت في غارة جوية أمريكية.

وأشير أيضا إلى أن الهدف من الضربات الجوية في سوريا تمثل في مواقع تستخدم بشكل أساسي في توفير الخدمات المادية والتقنية.

وكان البنتاغون قد أفاد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على أهداف لمليشيات موالية لإيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وذلك للقضاء على تهديد، وردا على سلسلة من الهجمات الموجهة ضد “مصالح الولايات المتحدة” في العراق.

وشدد البنتاغون على أن الضربات استهدفت مستودعات أسلحة ومنشآت عملياتية تستخدمها عدة مجموعات، بينها “كتائب حزب الله” و”كتائب سيد الشهداء”.

المصدر: نوفوستي

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