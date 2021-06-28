السعودية – أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب الخارجية، التقى فرحان بنظيره الإيطالي بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى إيطاليا.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إنه جرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن “الجانبين ناقشا المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام، ومنها الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا وتبني سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة”.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك على ضوء رؤية المملكة 2030 وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: “واس”

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