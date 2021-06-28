ليبيا – نظم أهالي العزيزية وضواحيها وقفة احتجاجية على خلفية زيادة ساعات طرح الأحمال في منطقتهم، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده مناطق البلاد.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد، ناشد الأهالي حكومة الوحدة الوطنية والشركة العامة للكهرباء بضرورة التوزيع العادل في طرح الأحمال على المدن، معبرين عما يعانونه من انقطاع التيار لساعات طويلة، ما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، لا سيما أن منطقتهم من أشد ربوع البلاد في ارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء كانت قد أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك من قبل المستهلكين عوامل قادت جميعها في النهاية إلى زيادة ساعات طرح الأحمال في كافة المناطق في ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares